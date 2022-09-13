Томичей приглашают на презентацию проекта «Главное-сохранить! Солдатская синагога в лицах»

13 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 15 сентября, в Томске состоится презентация выставки и AR фильма «Главное-сохранить! Солдатская синагога в лицах». Проект стал победителем Третьего конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса, сообщают организаторы.

Применяя технологии дополненной реальности авторы исследовали историю создания солдатской синагоги, образ которой стал памятником эпохи «гзейрос» (гонений — прим.ред.) в России. Частью этого проекта стал AR фильм о еврейских детях, насильно «отобранных» в кантонисты. Лента создавалась на основе источников из фондов Томского областного краеведческого музея, Государственного архива Томской области и мемуарной литературы 19 века.

«Концепция фильма с использованием технологии AR — это воссоздание жизни еврейского мальчика Герцеля (прототип Г.Я. Цам), изъятого из семьи, но сохранившего веру и традиции семьи. Основная идея проекта: объединение реального и виртуального мира во время погружения в тему. „Главное — Сохранить“: наследие, веру, историю, культуру», — рассказывает автор идеи Алена Шафер.

В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с выставочным проектом «Главное-сохранить! Солдатская синагога в лицах», посмотреть AR фильм и получить консультацию о том, как искать свои корни. Презентация стартует в 15.00 во дворе солдатской синагоги по адресу: пр. Фрунзе, 15.

Проект создавался Томским областным краеведческим музеем и Местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская община г.Томска». Разработчиком AR приложения стала томская IT-компания «Рубиус Лабс».

Почитать подробнее о задумке автора Алёны Шафер можно в нашем материале по ссылке. Послушать её рассказ о том, как ищут еврейские семьи для проекта, как организуют исследования в архивах, кто помогает музейщикам в работе и зачем людям нужны генеалогические поиски и исторические проекты можно в подкасте издательства «Макушин Медиа».

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