Томичка пожарила бананы и выиграла на международном кулинарном конкурсе путевку в Индию

Томичка Наталья Светашёва вошла стала одной из 10 победителей кулинарного конкурса по приготовлению индийских блюд, который проходил с марта по июнь 2022 года в индийском штате Керала.

Как сообщает проектный офис «Креативные индустрии Томской области», в турнире приняли участие более 3 тыс. человек из разных стран мира. Десять лучших вместе с семьями были приглашены на 7 дней и 8 ночей в путешествие с севера на юг Индии. Среди финалистов были представители Румынии, Англии и Японии. Из России на финальную часть конкурса прибыли две семьи. Все перелеты и проживание для победителей были за счет организаторов.

«Я узнала о конкурсе от томского индуса Аджита. На сайте были рецепты порядка 50 блюд, надо было 5 выбрать, записать приготовление и отправить. Я приготовила жаренные бананы и победила!», — рассказала Наталья Светашёва.

По ее словам, все конкурсные дни — с 26 августа по 3 сентября — были наполнены путешествиями. В частности, конкурсанты посетили сафари, горные районы Кералы, познакомились с индийской культурой и кухней южного побережья Аравийского моря.

Международный онлайн-конкурс кулинарии Kerala Cuisine Contest проводит министерство туризма Кералы. Он направлен на привлечение путешественников со всего мира. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо выбрать блюдо из галереи рецептов, снять короткую презентацию о том, как семья готовит это блюд дома, а затем отправить свою запись жюри. Победителей конкурса и их семей ждет 7-дневная поездка в Кералу.

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