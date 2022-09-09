Томичей приглашают послушать песни бардов под симфонический оркестр

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: фото с первого концерта «Симфония менестрелей»

Томские барды выступят совместно с Томским Академическим симфоническим оркестром 25 сентября на концерте «Симфония менестрелей-2». Они исполнят песни Сергея Никитина, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и томских авторов на сцене большого концертного зала Томской филармонии, сообщают организаторы.

По словам директора ДК «Томский перекресток» и инициатора проекта Владимира Кондратьева, подготовка «Симфонии менестрелей» шла три года, а премьера состоялась в 2018 году. Первое мероприятие прошло в Органном зале, а уже в сентябре концерт был отыгран в БКЗ при полном аншлаге.

«В год 15-летия ДК „Томский перекресток“ мы совместно с филармонией договорились о продолжении этого смелого проекта. В нем примут участие Игорь Иванченко, Константин Мыльцев, а также Ирина Абушаева, Игорь Иванов и Дарья Соловий», — рассказал Кондратьев.

На концерте «Симфония менестрелей-2» в оркестровой аранжировке прозвучат известные песни томских авторов: «Северный Париж» Константина Мыльцева и «Колыбельная» Игоря Иванченко, а также классика жанра — «Под музыку Вивальди», «После дождичка», «Давайте негромко…» и другие.

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: пл. Ленина, 12а. Стоимость билетов: 500 — 1200 рублей, приобрести их можно на сайте БКЗ, в том числе и по Пушкинской карте.

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