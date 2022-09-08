Томичей приглашают на «Хвостатый пикник»

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В воскресенье, 11 сентября, в Пушкинском сквере Томска пройдет «Хвостатый пикник». Темой мероприятия станет зооволонтерство и зоозащита, сообщают организаторы.

На территории сквера будет расположена доска объявлений с карточками подопечных зоозащитной организации «Содружество», которые ищут дом. Также здесь будет будет организован пункт приёма подарков животным. Все желающие смогут принести вещи, которые необходимы подопечным на передержке. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Гостей пикника ждут лекция о проблеме бездомных животных и методах ее решения, маркет с изделиями ручной работы, одеждой и мерчем, а также вечерняя музыкальная программа. На протяжении всего мероприятия в сквере будет работать уличный бар с безалкогольным глинтвейном.



Кроме того, в этот день 5 рублей с каждой проданной в кафе «Кафедре» кружки кофе будут отправляться в фонд помощи животным пункта передержки организации «Содружество».

Мероприятие пройдет с 12.00 до 21.00 по адресу: пр. Ленина, 79.

Также сообщается, что в этот день организаторы «Мохнатого кросса» проведут благотворительный забег в Михайловской роще в поддержку бездомных животных. Подробности можно узнать по ссылке.

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