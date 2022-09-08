Более полусотни жилых комплексов Сибири позволяют забронировать квартиру онлайн со скидкой

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Пятьдесят четыре жилых комплекса в Сибири присоединилось к сервису онлайн-бронирования квартир на Домклик. Услуга позволяет выбрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера.

Как уточняют в пресс-службе банка, больше всего жилкомплексов, доступных для бронирования с дисконтном, возводится в Красноярском крае — 23. Кроме того, в Красноярске, Абакане и Кызыле появились первые застройщики, за бронирование у которых Домклик предлагает максимальную скидку до 1% годовых. Во всех остальных регионах доступны скидки в размере 0,3% и 0,5%. В Томске доступен для бронирования квартир «ЖК Войков» скидка составляет 0,5%.

Всего же по стране к акции присоединилось более 680 комплексов. Чтобы забронировать квартиру, необходимо нажать кнопку «Забронировать» на Домклик. После этого с клиентом свяжется менеджер, который уточнит все вопросы, связанные с бронированием и получением скидки. По всем остальным вопросам достаточно оставить заявку — консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки входят в перечень бесплатных услуг.

«Сбербанк продолжает улучшать условия для клиентов, предлагая разносторонний комплекс финансовых решений для комфортного приобретения жилья. Увеличение дисконта к ставке до 1% годовых — один из таких шагов и отличная новость для всех, кто планирует покупку жилья в новостройке. Отдельно стоит отметить удобство и простоту операции: мало того, что забронировать квартиру можно с помощью пары кликов, так еще и получить за это выгоду в виде дисконта к процентной ставке», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Акция по снижению процентной ставки при онлайн-бронировании на Домклик была запущена в марте 2022 года. Срок бронирования — до 10 дней. В течение этого периода выбранная квартира в новостройке гарантированно не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке. Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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