Сильный ветер сломал пять деревьев в Томске

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ночью в Томске из-за сильно ветра упали пять деревьев, еще одно надломилось. Также в оперативно-дежурную службу города поступало сообщение об одной упавшей крупной ветке, одном обрыве проводов и поврежденном остановочном павильоне, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, шквалистый ветер повалил деревья на дорогу и тротуар на улицах Сибирской, Лермонтова, 79-й Гв. Дивизии и пр. Ленина. Все адреса уже в работе у дорожных служб, упавшие деревья уберут до обеда.

Уточняется, что аварийных отключений электроэнергии в связи с непогодой не было. Пострадавших нет.



Сообщить о последствиях непогоды томичи могут по телефону оперативно-дежурной службы города 005.

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