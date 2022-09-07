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Осенний марафон активного долголетия стартует в Томске

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Завтра, 8 сентября, начнет работу новый бесплатный социально ориентированный проект «Осенний марафон активного долголетия в Томске». Для участия приглашаются томичи в возрасте 55 лет и старше, сообщают организаторы.

Марафон пройдет с 8 сентября по 1 октября. Его участников ждут бесплатные экскурсии, очные занятия оздоровительной гимнастикой, онлайн-семинары с медиками, практические онлайн-занятия по психологии и 24 мини-задания для свободного выполнения.

Всем желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке. Первые 100 человек из целевой аудитории проекта получат памятные сувениры.

Партнерами «Осеннего марафона активного долголетия в Томске» выступают ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Томский государственный университет и ООО «Новости» (издательство «Курсив»).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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