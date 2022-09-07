В Томске до понедельника ограничат движение по ул. Вершинина

7 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня вечером, 7 сентября, в Томске будет временно перекрыт участок ул. Вершинина от пр. Кирова до ул. Усова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 20.00 понедельника, 12 сентября. До этого времени здесь будут проводиться работы на участке теплотрассы №2г.

В сообщении уточняется, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

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