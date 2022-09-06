Пожарные спасли 14 человек из горящего дома в Томске

6 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Накануне, 5 сентября, в Томске загорелся 9-этажный панельный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.08. Прибывшее на место звено газодымзащты по лестничным маршам с помощью спасустройств эвакуировали из дома 14 человек, в том числе и 3 детей.

Возгорание было ликвидировано до прибытия автоцистерны. В результате пожара выгорела электрощитовая на площади 1 кв. метр, закоптились стены.

Причина возгорания устанавливается.

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