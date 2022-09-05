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Перекрытие ул. Усова в Томске продлится до 10 сентября

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Сегодня, 5 сентября, в Томске временно ограничили движение по ул. Усова на участке от ул. Киевской до ул. Щорса, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие продлится с 10.00 понедельника до полуночи субботы, 10 сентября. В это время на названном участке будут проводиться аварийные работы на теплотрассе №1.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

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