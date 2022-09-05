Ребенок на электросамокате попал под колеса иномарке в Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне вечером, 4 сентября, в Стрежевом под колеса иномарки попал 11-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 21.15 на ул. Строителей, 32. По предварительным данным, 11-летний мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, когда его сбила Kia Rio.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу.

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