Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября

5 сентября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В премьерной афише Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») на сентябрь чувствуется тонкий восточный аромат. Зубодробительный китайский боевик, новогодняя казахстанская комедия, новая южнокорейская дорама, а также фильмы и сериалы из других стран — отличный повод расширить кругозор и заодно лучше понять восточные традиции.

Российская военно-морская комедия «Нахимовцы» (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях (их сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. Выпутаться из передряг им поможет только родное училище и взрослые моряки в исполнении Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина. Понаблюдать за судьбой нахимовцев можно будет в Wink с 8 сентября.

«Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х — Китай, опасаясь приближения американских войск, вступает в корейскую войну. Здесь тоже в центре истории два брата (только не близнецы), которые становятся участниками одного из ключевых эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Сюжет второго фильма завязан на сражении за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере» стала лидером за всю историю китайского кинопроката, собрав 900 миллионов долларов (при бюджете 200 миллионов долларов).

«Папа поневоле» (6+) — семейная новогодняя комедия, снятая в Казахстане. И это свежий взгляд на самый любимый праздник. Главный герой 31 декабря пытается скрыться от полиции и случайно оказывается в квартире с двумя шустрыми ребятами. Они именно в этот момент загадали желание, чтобы в их семье появился папа. Хочешь не хочешь, а новогоднее чудо должно сбыться. Смотреть за приключениями папы поневоле и его новообретенными детьми можно с 15 сентября.

Повторный кинопрокат летом 2022 года снова вернул интерес к легендарному немецкому фильму 1997 года «Достучаться до небес» (18+), а уже с 1 сентября его можно будет посмотреть в Wink. Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяя Мартина (Тиль Швайгер). Учитывая неутешительные прогнозы, они решают оторваться по полной — угнать машину с деньгами, отправиться на море, напиться текилы… А скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» — в правильном переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Наконец, в сентябре состоятся премьеры долгожданных сериалов. 2 сентября в Wink откроется нашумевший медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+). 10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+). А многочисленные поклонники с нетерпением ждут 15 сентября, чтобы приступить к просмотру пятого сезона сериала «Рассказ служанки» (18+, по подписке more.tv).

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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