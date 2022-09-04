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Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 251 человека. 20 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 140 187 случаев заболевания коронавирусом. 134 604 заболевших выздоровели. 887 скончались.

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