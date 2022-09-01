Томичек приглашают в балетную школу Petits Pas

1 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Petits Pas

Жительниц Томска всех возрастов и любых уровней подготовки приглашают на занятия в школу балета Petits Pas [Пет`и па]. Здесь они смогут профессионально заниматься балетом, выступать на сцене и готовиться к поступлению в хореографические училища.

В школе также работает класс «Музыкальный театр», где каждый ребенок сможет развить музыкальный слух, чувство ритма, умение владеть своим телом и эмоциями на сцене, а также грамотно поставить речь и голосовые навыки.

«На классе мы знакомимся с балетными и драматическими спектаклями, выполняем упражнения и этюды по актерскому мастерству для дальнейших выступлений на профессиональной сцене», — рассказывает директор и основатель Petits Pas Анастасия Усенко.

В студии для взрослых Petits Pas также проходят занятия по балету и растяжке, йоге, пилатесу, барре и другим направлениям.

Родители смогут выбрать удобное для себя и детей расписание — утреннее или вечернее.

Преподаватели Petits Pas имеют академическое хореографическое образование, сертификаты международного стандарта, педагогический опыт и регулярно повышают уровень своей практики.

Занятия в школе проходят в профессионально оборудованных залах по ул. Набережная реки Ушайки, 8 под живой аккомпанемент.

Записаться в Petits Pas можно по телефону 8-913-108-2551 или онлайн. Подробную информацию о школе можно найти в группе ВКонтакте.

Фото: Petits Pas.

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