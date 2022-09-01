Датированное 8 веком до н.э. поселение обнаружили в Томске

1 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Археологи подтвердили предположение о том, что на месте Томска более 2 тыс. лет назад располагалось поселение людей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елену Перетягину.

«Не секрет, что на территории Томска еще в 19 веке обнаружили могильник, датированный 8 веком до н.э. Для ученых это бесценное научное наследие, памятник. Было предположение, что где-то рядом располагалось поселение. И в 2022 году этот объект удалось обнаружить, определить его предварительные границы», — сказала Перетягина.

По ее данным, «Лагерное поселение», как и могильник, датируется 8 веком до н.э., культурный слой залегает на глубине 35 см, общая площадь составляет 1 тыс. 276 кв. м.

«Большая часть найденного — фрагменты керамики, всего 32 находки. Они пока находятся в земле, но после раскопок все артефакты будут описаны и переданы в государственный музейный фонд. Точное место, где были найдены артефакты, мы не раскрываем в целях безопасности», — отметила Перетягина.

Она добавила, что обнаружение поселения подтверждает историко-культурный потенциал данной территории, она подлежит дальнейшему исследованию.

На сайте комитета опубликован приказ, включающий «Лагерное поселение» в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области.

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