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Губинский кедровник в Томской области получил собственное название

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Припоселковый кедровник в окрестностях деревни Губино в Томской области получил название «КедроВО!» — его выбрали в ходе голосования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурс по выбору имени стартовал 14 мая. В открытом голосовании участвовали 20 названий, среди которых «Щит Родины», «Страж Победы», «Кедровник незабвенный» и другие. С большим перевесом жители области отдали предпочтение названию «КедроВО!». Его предложила методист Томского колледжа гражданского автотранспорта Ольга Симонова.

«По мнению автора, оно звучит креативно, легко произносится и без труда впишется в лексикон всех возрастов», — говорится в сообщении.

За победу в конкурсе Ольга Симонова получила памятный подарок и семилетний саженец кедра, который она планирует высадить на территории колледжа в рамках осенней акции «Сохраним лес».

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