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Томские ученые зафиксировали повышение эмиссии углерода на повреждённых участках тундры

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Поврежденная пожарами вечная мерзлота выделяет больше метана и углекислого газа в атмосферу. К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета в результате исследований в Пуровском районе ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба вуза, в ходе экспедиции в Арктическую зону РФ учёные исследовали нетронутые и нарушенные участки вечной мерзлоты в тундре ЯНАО. Это позволит оценить уровень выбросов окиси углерода и метана в атмосферу и насколько велико их поступление в реки.

«Мы исследовали разные участки — нетронутой вечной мерзлоты и нарушенной в результате пожаров. Как показали предварительные результаты, сохранная вечная мерзлота поглощает метан и выделяет углекислый газ в умеренных количествах, в то время как на участках, затронутых пожарами, отмечается высокий уровень выделения метана и углекислого газа», — рассказывает одна из участников экспедиции, доцент САЕ «Сибирский институт будущего» ТГУ Лариса Колесниченко.

Главным объектом исследования которых являются водоёмы Сибири и Арктики, проведённые рекогносцировочные исследования помогут понять обстановку на линии водораздела и оценить количество углерода, которое попадает в реки Арктической зоны, а далее — в мировой океан.

Наряду с этим в ходе экспедиции был произведён отбор проб для микробиологического исследования. Цель учёных — выяснить, какие виды микроорганизмов присутствуют на данной территории и как они влияют на циркуляцию углерода.

«Среди микроорганизмов есть группы, которые продуцируют метан и углекислоту, и те, кто поглощает эти вещества, используя их в процессе жизнедеятельности, — уточняет директор Центра превосходства ТГУ „БиоКлимЛэнд“ Сергей Кирпотин. — Наша задача определить, какие семейства микробов присутствуют в разных слоях — мерзлотном, торфяном и других. Для этого будет проведен метагеномный анализ, он поможет установить видовое разнообразие микроорганизмов в тундровых почвах и их предполагаемую роль в цикле углерода».

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