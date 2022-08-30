Кедровая сосна в Сибири стала давать меньше шишек — томские ученые

30 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Сотрудники Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС, Томск) выяснили, как урожай кедровых орехов зависит от климатических изменений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) 30 лет следили за образованием шишек кедровой сосны на юге Западной Сибири и выяснили, что их стало меньше. Это связано с необычайно быстрыми изменениями климатических условий в весеннее и осеннее время», — говорится в сообщении.

Наблюдения проводились в одном из кедровников недалеко от Томска: ежегодно ученые забирались на каждое дерево, сбивали с него все шишки, проводили лабораторный анализ.

Ученые выяснили, что урожаи ореха очень изменчивы: от полного отсутствия до 12 кг на дерево, при этом высокий урожай бывает значительно реже, чем низкий.

Также установлено, что текущий урожай не зависит от предыдущего, а летняя температура воздуха, зимние и летние осадки не влияют на урожай.

Отмечается, что шишка у кедра закладывается в августе, опыление происходит на следующий год в июне, оплодотворение — ровно через год после опыления, созревание — через три месяца после оплодотворения.

«Судьба каждой генерации решается исключительно в год опыления. Ученые назвали главным фактором, влияющим на продуктивность кедровой сосны, весенние заморозки. Если их нет, шишки спокойно развиваются дальше, в противном случае мороз убивает их. Второй важный фактор — температура воздуха в сентябре. Если она выше средней, то шишки продолжают развиваться и оказываются не готовыми к зимовке: часть их гибнет, число полноценных семян снижается», — говорится в публикации.

Поскольку весна в последние годы стала наступать раньше, а майские заморозки сохранились, средняя температура сентября заметно повысилась, семенная продуктивность кедра на юге лесной зоны в Западной Сибири, скорее всего, не обеспечит эффективного возобновления, считают ученые.

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