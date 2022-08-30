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В Томске достроили первый дом для расселения аварийного жилья

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Строители завершили работу над первым в Томске домом для расселения томичей из аварийного жилья. Здание было построено по госзаказу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Объект приняла главная Инспекция государственного строительного надзора региона, выдав заключение о соответствии здания по пер. Целинному, 29 проектной документации. В доме выполнена внутренняя отделка, установлены лифты и остеклены балконы. Прилегающая территория благоустроена и имеет парковку.

В девятиэтажке по сто однокомнатных и двухкомнатных квартир. Её с 29 апреля возводило «СУ ТДСК» в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость строительства составила 531,4 млн рублей.

«Дом на Целинном — это не просто первый построенный по государственному заказу дом для переселенных жителей аварийных квартир, но и первый шаг к реализации в Томске механизма комплексного развития территорий, когда на землях аварийного фонда строится новое, современное жилье. Территория микрорайона Черемошники — одна из перспективных для применения такого механизма, работа в этом направлении продолжится», — сказал и.о. замгубернатора по строительству и инфраструктуре Дмитрий Ассонов.

По его словам, переселение людей в новый дом начнется осенью.

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