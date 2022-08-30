«мУкА. Склады искусства» — 2022. Программа фестиваля
Фестиваль современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства» пройдет в Томске 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир». Темой мероприятия этого года стала «SelfieCity: Камера на себя», которая призвана обратить внимание как на здание кинотеатра, так и на город в целом.
Фестиваль пройдет по адресу: пер. Нахановича, 7. Посещение всех мероприятий бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылкам: 2 сентября, 3 сентября, 4 сентября.
Программа фестиваля
Каждый день:
— Выставка плакатов «Город как личное переживание» студентов кафедры дизайна Института искусств и культуры (преподаватель Глеб Листвин), холл Киномира;
— Показы работ по итогам мастерской видео-арта («Гранит науки ТГУ»), Киномир, малый зал видео-арта, 12.00-21.00;
— Маркет «СелфАпгрейд. Новое потребление», 2 сентября 16.00-21.00, 3 и 4 сентября 12.00-21.00, холл Киномира;
— Make Love Pizza и Sommelier coffee, 2 сентября 16.00-22.00, 3 и 4 сентября 12.00-22.00, территория Киномира.
2 сентября
16.00 / Двор Киномира — открытие фестиваля «мУкА. Склады искусства», перформанс от арт-группировки «ТанцТоварищество» и художницы Е.Пушниковой.
17.00 / Киномир / большой лекционный зал — презентация выставок, посвященных искусству и науке — экспозиция «The Cosmonaut» и работы студентов магистратуры «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии», созданных при сотрудничестве с лабораториями и научными центрами ТГУ.
17.30 / Встреча с художниками — арт-группа «Куда бегут собаки» (лаборатория «Биостанция», Санкт-Петербург). Презентация арт-резиденции ТГУ.
19.00-22.00 / Двор Киномира — программа «Музыкальный гедонизм». Хедлайнеры — группа «немой» (art-rock, jazz-fusion, prog-rock).
3 сентября
«Город и искусство». Встречи с художниками фестиваля
12.00 / Киномир / большой лекционный зал — встреча с художником, куратором мастерской фестиваля «мУкА» и фестиваля «Один за всех» Гришей Шаровым (Братск).
13.00 / Киномир / большой лекционный зал — встреча с Яном Посадским, художником и куратором независимого пространства «Дай пять» (Воронеж), приглашенным художником фестиваля «мУкА. Склады искусства».
«Город и искусство». Лекции и мастер-классы для креативного сообщества
14.00 / Киномир / большой лекционный зал — лекция «Разговоры с городом: паблик арт как инструмент интеграции современного искусства» от директора музея современного искусства «ПЕРММ» Наили Аллахвердиевой (Пермь).
15.00 / Киномир / большой лекционный зал — мастер-класс «Хотите найти поддержку проектов? Спросите нас как!», Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».
«Тело города». Перформансы
16.00 / Двор Киномира — перформанс «Now», Артём Александров, Вадим Кривко, магистратура «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии».
16.30 / Киномир / большой лекционный зал — презентация кинотанца «Тело в городе Т.» арт-группировки «ТанцТоварищество» (Полина Вязовая, Екатерина Теплова-Юрчук, Арина Захаренкова, Екатерина Журавкова, Маргарита Цехановская).
«Камера на себя». Видео-арт и кинопоказы
18.00-19.30 / Киномир / большой лекционный зал — показы работ по итогам мастерской видео-арта («Гранит науки ТГУ»). Обсуждение и дискуссия о нейросетях с медиа-художником Ильей Диком (Кемерово).
19.00-20.00 / Киномир /кинозал «Аэлиты» — паблик-ток с культурологом и режиссером Александрой Пресняковой и показ документальных фильмов режиссера Андрея Ананина (Томск-Москва).
Экскурсии-прогулки с арт-медиаторами фестиваля в 13.00, 15.00, 17.00 / сбор группы у фонтана за 10 минут до начала.
«Музыкальный гедонизм». Концерты
19.00-22.00 / Двор Киномира / Хедлайнеры — группа «Keyramika» (indie-rock).
4 сентября
«Город и искусство». Встречи с художниками фестиваля
12.00 / Киномир / большой лекционный зал — встреча с приглашенным художником фестиваля Василием Слоновым (Красноярск).
13.00 / Киномир / большой лекционный зал — паблик-ток с приглашенным художником фестиваля Андреем Люблинским (Санкт-Петербург) и директором музея «ПЕРММ» Наилей Аллахвердиевой (Пермь).
«Город и экология». Лекционная программа
14.00 / Киномир / большой лекционный зал — лекция «Философия zero waste: принципы 3R и 5R» от бренда натуральной косметики «Klinzon» (Томск).
15.00 / Киномир — лекция «Пластик и Дизайн. История серийного производства» Павла Ульянова в рамках выставки «Фантастик Пластик» (Московский музей дизайна, при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»).
«Тело города». Перформансы
15.00 / Двор Киномира — перформанс «Время S» от лаборатории «Три П».
16.00 / Киномир / большой лекционный зал — перформанс «Public photo shoot» от Ольги Райх/Кузнецовой и фотографа Анны Лимаевой.
«Город и искусство». Лекции и мастер-классы для креативного сообщества
17.00 / Киномир / большой лекционный зал — «Философия селфи», дискуссия о современной визуальной культуре с философами Игорем Чубаровым (Тюмень) и Дмитрием Галкиным (Томск).
18.00 / Киномир / большой лекционный зал — заключительная дискуссия с экспертами фестиваля «Зачем городу современное искусство?», модератор Дмитрий Галкин, директор Института искусств и культуры ТГУ.
«Камера на себя». Видео-арт и кинопоказы
12.00-21.00 / Киномир / малый зал видео-арта — показы работ по итогам мастерской видео-арта («Гранит науки ТГУ»).
19.00-20.30 / Киномир / кинозал «Аэлиты» — паблик-ток и показ документального фильма «Первый звук» режиссера Александры Пресняковой (Томск)
Экскурсии-прогулки с арт-медиаторами фестиваля в 13.00, 15.00, 17.00 / сбор группы у фонтана за 10 минут до начала
«Музыкальный гедонизм». Концерты
19.00-22.00 / Двор Киномир / Хедлайнеры — группа «QANTABRIKA» (folk’n’roll).
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