Северский музыкальный театр покажет в Томске мюзикл

30 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Северский музыкальный театр

На следующей неделе, 6 сентября, в Томск с гастролями приедет Северский музыкальный театр. Его труппа представит на сцене Областного театра драмы театрализованную концертную программу «Хочу в мюзикл!», сообщают организаторы.

Томичи услышат попурри из мюзиклов «Мулен Руж», «Нотр-Дам де Пари», «Бала Вампиров», «Ла-Ла Ленда», «Шахмат», «Милой Чарити», «Бульвара Сансет», «Отверженных», а также «Декабристов» и «12 стульев».

Премьера необычной постановки состоялась в мае 2022 года. В мюзикле заняты практически все вокалисты театра, а также хор и балет. За исполнение музыки будет отвечать симфонический оркестр Северского музыкального театра.



«Несмотря на то, что это концерт, будет и драматическая сюжетная линия, многие зрители в отзывах называет его спектаклем, все номера завязаны вокруг „кастинга“ и перекликаются с идеей — мечтай, и тебе откроются все двери!», — рассказал «Томскому Обзору» представитель театра.

Посмотреть постановку можно будет 6 сентября в 19.00 по адресу: пл. Ленина, 4. Стоимость билетов от 500 до 800 рублей, купить их можно по ссылке.

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