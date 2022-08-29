Почти 330 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 47 человек. 19 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 137 839 случаев заболевания коронавирусом. 133 352 заболевших выздоровели. 885 скончались.

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