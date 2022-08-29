Фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет в Томске на этой неделе

29 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 2 сентября, в Томске откроется третий фестиваль современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства». Темой мероприятия этого года стала «SelfieCity. Камера на себя».

Фестиваль пройдет на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир». По словам организаторов, место проведения мероприятия выбрано не случайно.

«“Киномир" сыграл важную роль в формировании культуры кино в Томске. Сегодня на территории кинотеатра компания «СИБАГРО» планирует создать Центр современного искусства и культуры, сохранив тем самым историческое предназначение здания», — рассказала руководитель фестиваля Анастасия Куклина.

Компания «Газпром нефть» также поддержала инициативу по трансформации памятника культуры в новое пространство. В рамках программы «Родные музеи» во внутреннем дворике «Киномира» организовано арт-пространство, в котором и пройдет основная программа фестиваля: выставки, лекторий, кинопоказы, перформансы, концерты и маркет.

«Главная задача фестиваля „мУкА. Склады искусства“ — дать возможность молодым томским художникам создать свои творческие работы под руководством опытного мастера Гриши Шарова. Через личную тему „камера на себя“ участники мастерской готовили объекты для „Киномира“. На фестивале будет представлено более 15 стрит-арт и паблик-арт объектов», — уточнила Куклина.

На фестивале представят свои работы приглашенные художники Nikita Nomerz (Нижний Новгород), Гриша Шаров (Братск), Ян Посадский (Воронеж), Андрей Люблинский (Санкт-Петербург), Василий Слонов (Красноярск), Малышки 18:22 Аксинья и Вероника Сарычевы (Томск), Илья Wince и Матвей Фатеев (Томск), лаборатория «Три П» Ксении Беленковой (Томск).

Гости мероприятия также смогут посетить параллельную программу Art&Science. В нее войдут выставка фоторабот «The Cosmonaut» художника и сотрудника ЦЕРНа Михаэля Хоха, выставка магистрантов программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» ТГУ, показы видео-арта с нейросетевыми эффектами по итогам медиа-мастерской.

В рамках фестиваля также развернется лекторий. Его героями станут ведущие эксперты в области современного искусства, дизайна и философии: Наиля Аллахвердиева (Пермь), Игорь Чубаров (Тюмень) и Дмитрий Галкин (Томск), группа «Куда бегут собаки» (Санкт-Петербург), Илья Дик (Кемерово), Павел Ульянов (Москва) и другие.

Кроме того, программа мероприятия будет включать в себя концерты и кинопоказы документальных фильмов. На протяжении всего фестиваля в холле «Киномира» будет работать маркет и выставка плакатов «Город как личное переживание» студентов кафедры дизайна Института искусств и культуры и инсталляции участников.

С подробной программой фестиваля «мУкА. Склады искусства» можно ознакомиться по ссылке. Посещение всех мероприятий бесплатное по предварительной регистрации.

Мероприятие проводится в рамках программы «Родные музеи» компании «Газпром нефть».

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