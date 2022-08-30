В Томской области в 10 раз увеличили выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны

30 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В Томской области существенно вырастут выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 9 мая. Также было изменено законодательство, расширяющее список потенциальных претендентов на попадание в Дома ветеранов региона. Соответствующие поправки в закон были приняты в двух чтениях на прошедшем сегодня, 30 августа, заседании Законодательной думы Томской области.

Согласно новым нормам в День Победы ветераны будут получать по 10 тыс. рублей, вместо тысячи, как было ранее. Единоразовые выплаты труженикам тыла увеличены с 500 рублей до 2,5 тыс. рублей.

«К сожалению, ветеранов становится меньше и нами принято решение внести поправки в закон об увеличении выплаты к 9 мая», — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин.

Также изменились критерии для тех, кого могут принять в областные Дома ветеранов. В частности, отменен возрастной ценз.

«У нас есть два дома ветеранов, там начали пустовать места — около 14%. Для того, чтобы областную собственность эффективно использовать, мы сняли ограничения по возрасту, которые действовали ранее. В связи с этим у нас появляются молодые ветераны боевых действий, которые имеют возможность проживать в доме ветеранов, если у них сложились какие-то трудные жизненные условия», — отметил Олег Правдин.

В свою очередь Оксана Козловская уточнила, что раньше правом на получением жилья в Домах ветеранов пользовались ветераны боевых действий, достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

«Там могли жить также вдовы погибших и члены их семей. Теперь под этот закон могут попадать люди, которые участвовали в военных действиях и после ВОВ», — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

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