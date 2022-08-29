Томичей приглашают на чтения «Хре-Новенький Шишков» с пирогами

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2022 // Фото: vk.com/arthousetomsk

В воскресенье, 4 сентября, во дворе Дома искусств состоятся чтения шутейных рассказов из сборника писателя Вячеслав Шишкова «Хреновинка».

«Шишков во время длительных и опасных путешествий, наблюдал и изучал жизнь простых людей: крестьян, золотоискателей, бродяг, политических ссыльных, знакомился с бытом и культурой коренных народов Сибири. Свои впечатления, он выплескивал в ироничной манере и создавал сборники юмористических рассказов», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, писатель регулярно устраивал чтения своих зарисовок. Каждое воскресенье Шишков и его жена принимали гостей, где центром всего вечера были не только его рассказы, но и вкуснейший пирог. Дом искусств возрождает литературные встречи с чаем и знаменитым десертом.

«Такие собрания когда-то уже проводились по инициативе Томской писательской организации. На них авторы читали свои произведения, пили чай с пирогами и даже устраивали экскурсии по городу. Но со временем традиция ушла», — рассказывала «Томскому Обзору» куратор Дома искусств Ирина Франк.

На мероприятии можно будет попробовать шишковский пирог, воссозданный учреждением и пекарней «Пирога».

Гостей приглашают послушать шутейные рассказы из сборника «Хреновинка» в исполнении актеров Романа Колбина, Натальи Гитлиц и Кирилла Фрица. Также зрителей ждут живая музыка и чай из самовара.

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 600 рублей, купить их можно по ссылке, в том числе и по Пушкинской карте.

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