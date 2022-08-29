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Жители Томской области взяли образовательные кредиты на 14 млн рублей

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Томского головное отделение Сбера выдало 74 образовательных кредита с господдержкой на сумму более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Всего же с начала 2022 года жители Сибирского федерального округа оформили почти 900 таких займов на 197 млн рублей. Лидером по объему выданных средств является Новосибирская область — здесь оформили свыше 250 кредитов, выдав около 60 млн рублей.

Самым популярным среди заемщиков вузом Сибири оказался Алтайский госуниверситет (г. Барнаул) — почти каждый десятый образовательный кредит в стране был оформлен для обучения в нем. В топ входят также Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Новосибирское отделение РАНХиГС, Томский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет.

«В преддверии Дня знаний мы благодарим за доверие всех клиентов, которые взяли кредит на образование в Сбере. Для нас очень важна поддержка образования, мы всегда работаем на повышение удобства и комфорта для наших клиентов. В частности, для получения образовательного кредита больше не обязательно идти в офис, можно обратиться к мобильному менеджеру прямо в учебном заведении», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору — 15,85%, но из них государство компенсируют 12,85%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только по проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.

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