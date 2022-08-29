Перекрытие ул. Алтайской в Томске продлено до конца августа

29 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Временное перекрытие участка ул. Алтайской в Томске продлено на три дня — до полуночи 31 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной, где проводятся аварийные работы на теплотрассе №11. До конца августа движение транспорта здесь будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения. На участке ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной автомобили могут двигаться в обе стороны.



Также автобусы маршрутов № 23, 26, 36, 37 в это время будут двигаться по измененной схеме: пр. Комсомольский — ул. Сибирская — ул. Колхозная — ул. Алтайская — далее по маршруту.

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