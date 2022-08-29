«Газпромнефть-Восток» обустроил общественное пространство для отдыха томичей

29 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В центральной части Томска на берегу реки Ушайки волонтеры «Газпромнефть-Востока» привели в порядок территорию, создав уютное место для отдыха горожан. Второй за лето добровольческий проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Облагородить родной город решили более 70 сотрудников предприятия вместе со своими семьями и партнерами из городского волонтерского движения «Общий дом».

За 7 часов удалось реализовать все запланированные работы: расчистить территорию от сухих кустарников и травы, создать зоны отдыха вокруг кострища, установить информационные стенды и кормушки для птиц, шезлонг для отдыха, стол для пикника. Дети сотрудников «Газпромнефть-востока» собрали и рассортировали мусор. Отдельным этапом акции стало обустройство волейбольной площадки, куда завезли две машины песка. Уже на следующее утро подростки из окрестных домов организовали здесь товарищеский матч.

Юрий Нургалеев, начальник цеха химического анализа «Газпромнефть-Востока»:

«Вместе мы сделали реально большой объем работ, которым можно гордиться. И если раньше я не считал это место подходящим для отдыха, то теперь вижу – благодаря нашим стараниям тут можно замечательно провести время всей семьей».

«Такая масштабная реконструкция безусловно выводит локацию на берегу Ушайки в число топовых зон, где томичи могут комфортно отдохнуть или позаниматься спортом. Наше движение признательно волонтерам «Газпромнефть-Востока» за вовлеченность и любовь к Томску», - рассказал волонтер движения «Общий дом» Артем Рутман.

«Прекрасно понимаю, насколько ценен каждый летний выходной в календаре томича, ведь лето в Сибири очень короткое. Поэтому я благодарна всем откликнувшимся коллегам: работа заняла практически всю субботу. Радует, что сотрудники пришли на проект с детьми. Мы смогли показать им пример добровольного безвозмездного труда на благо города, а также научили сохранять экологию с помощью раздельного сбора мусора», -- считает автор проекта «На берегу Ушайки» Софико Джанелидзе.

«Вместе с семьей я с удовольствием принял участие в этой акции. Буквально за день нашей команде удалось кардинально изменить облик одного из городских пространств. Хочется, чтобы подобных локаций в Томске было больше, ведь тогда у нас самих будет возможность выбрать место, наиболее подходящее для проведения досуга», -- отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

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