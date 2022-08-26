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На следующей неделе в Томске откроется еще один пункт вакцинации

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция уровень распространения заболевания заболеваемости эпидемия пандемия На следующей неделе в Томске откроется еще один пункт вакцинации

Во вторник, 30 августа, в Томске откроется новый пункт вакцинации. Поставить прививки от коронавируса можно будет в отделе МФЦ «Мои документы» по Кировскому району — в здании по пр. Фрунзе, 103д.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в пункте вакцинации будет проводиться осмотр врача-терапевта, который определит, имеются ли противопоказания для вакцинирования (признаки ОРВИ, повышенная температура, периоды обострений хронических заболеваний).

Вакцинация от COVID-19 проводится вакциной «Спутник V», прием ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.

Пункт вакцинации будет работать с понедельника по субботу с 9.00 до 14.00. Воскресенье — выходной. При обращении в пункт вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в Томской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Однако управление Роспотребнадзора пока не планирует вводить ограничения для населения в период выборов.

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