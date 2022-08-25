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В Томской области пока не планируют вводить коронавирусные ограничения для населения

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Управление Роспотребнадзора по Томской области пока не планирует вводить коронавирусные ограничения для населения в период выборов, несмотря на рост заболеваемости, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Андрея Рудикова.

«Все профилактические меры на избирательных участках актуальны, избирком готов — они обеспечены средствами защиты. По поводу ограничений для населения мы определимся однозначно за неделю до выборов. Если неожиданного всплеска заболеваемости не будет, то и ограничений не будет», — сказал Рудиков.

По его словам, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге заболеваемость вышла на плато, поэтому аналогичная остановка роста количества заболевших в Томской области ожидается через 2-3 недели.

«Пик заболеваемости у нас ожидается в ближайшие 2-3 недели. Особенности — начало образовательного процесса. Фактор организованности был всегда и будет. Мы точно цифры спрогнозировать не можем, но рост будет однозначно. Пока идет рост», — отметил Рудиков.

Он также сообщил, что в образовательных учреждениях также пока не планируют вводить коронавирусные ограничения. «Вопрос о разворачивании дополнительных коек для заболевших, — а их сейчас 360, — не стоит», — добавил Рудиков.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор ввел в медучреждениях Томской области ограничения для пациентов и персонала, в частности масочный режим.

В Томской области 10–11 сентября пройдут выборы губернатора.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 136 тыс. 253 случая COVID-19, выздоровели 132 тыс. 863 человека, умерли — 883.

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