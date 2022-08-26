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В Томске заработал светофор на пересечении улиц Клюева и Нарановича

Безопасность, Дороги, Томские новости, режим работы светофор дороги безопасность зеленые горки В Томске заработал светофор на пересечении улиц Клюева и Нарановича

В Томске запустили светофор на пересечении Клюева и Нарановича. Для подбора его оптимального режима работы работники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства будут вести мониторинг транспортных потоков.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, светофор установлен для облегчения выезда из микрорайона Зелёные горки. Его установили по поручению и.о. мэра Михаила Ратнера.

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