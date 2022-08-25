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В выходные в Томске изменится схема движения на Иркутском тракте

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С пятницы по воскресенье в Томске изменится схема движения на Иркутской тракте на участке от ул. Высоцкого до ул. Б. Куна, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением реконструкции тепломагистрали №8б и продлится с 19.00 пятницы, 16 августа, до полуночи воскресенья, 28 августа. В это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Движение на участке по ул. Высоцкого в районе остановки «Школа №53» будет запущено в обе стороны.

Также на время проведения работ движение пассажирского транспорта будет проходить по выделенной полосе. Движение троллейбусных маршрутов № 1 и 7 будет закрыто.

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