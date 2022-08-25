В Томске появятся «спортивные» арт-заплатки

25 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске появится новый городской маршрут с арт-заплатками «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта». Проект разработали Первый музей славянской мифологии совместно со «Спорт-отелем», Дворцом зрелищ и спорта и экскурсоводом, директором музея «Профессорская квартира» Екатериной Кирсановой.

Как сообщают организаторы, инициатором и меценатом закладки новых заплаток стала директор «Спорт-отеля» Юлия Штадельман. Укладка декоративных плиток пройдет завтра, 26 августа.

Маршрут, включающий 10 арт-заплаток, будет пролегать от ул. Кузнецова до Дворца зрелищ и спорта. Новые декоративные плитки будут посвящены истории спорта в Российской империи и основателю «Общества содействия физическому развитию» доктору В.С. Пирусскому.

Экскурсионный маршрут расскажет о первых в Сибири стадионах, о спорте на советских предприятиях, о спортивных клубах, об истории томского ипподрома и пришедшего ему на смену Дворца зрелищ и спорта, в которых проходили соревнования и воспитывались томские спортсмены.

Арт-заплатки, авторские керамические плитки с рисунками, «инкрустированные» в дефекты тротуаров, начали появляться в Томске весной. Он стал третьим городом в России после Иркутска и Москвы, где была реализована эта идея. «Латать дыры» арт-объектами придумал художник-керамист из Иркутска Иван Кравченко. В Томске проектом заинтересовался Первый музей славянской мифологии.

В результате, был придуман проект «По следам Макушина», в рамках которого на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных томскими керамистами. Их можно найти около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие известный сибирский просветитель и книгоиздатель Петр Макушин и его брат Алексей.

Летом проект получил продолжение. Были заложены новые арт-заплатки, рассказывающие о кондитерской истории Томска.

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