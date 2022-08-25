Томский проект по созданию исторического мерча вошел пятерку финалистов «Мастера.Local»

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2022 // Фото: vk.com/kreativtomsk_obl

Томский проект «Вглубь», осмысляющий локальную идентичность Томской области, стал финалистом программы для предпринимателей из регионов России «Мастера.Local». После этого автор идеи Елена Ухарцева получила ряд предложений о сотрудничестве.

В программе приняли участие 20 проектов. Больше трёх месяцев организаторы проводили образовательные интенсивы, выбирая лучших. В итоге 5 проектов попали в финал, где победу одержали предприниматели из Ростова-на-Дону, создающие коллекцию одежды «Казачка».

Создатели томского проекта «Вглубь» исследуют образы археологической культуры региона, а затем создают на его базе предметы интерьера, текстиль, посуду, шоперы и часы. Для каждой коллекции будет разрабатываться свой набор продуктов. Он будет меняться в зависимости от дизайнерских решений и эпохи, к которой идет отсылка.

Несмотря на то, что томскому проекту не удалось победить, участие в программе дало толчок для его развития — авторы получили предложения о сотрудничестве, в том числе в составе коллабораций.

«Сейчас с дизайнерами мы работаем над образами Самуськой археологической культуры: сравнили изображения коней на древней керамике с вытянутыми извивающимися языками, которые идентичны изображениям деревянной резьбы на Доме с драконами (Красноармейская 68). А образ дикого гуся, который мы также использовали в своём проекте, как минимум, отсылает нас к местным селькупам, — рассказывает автор проекта Елена Ухарцева. — Параллельно мы работаем и с другими локальными особенностями (элементами деревянной резьбы и др)».

В ближайшее время будет настроена продажа на маркетплейсах, также ведется разработка собственного интернет-магазина. Отслеживать развитие проекта можно на странице Елена Ухарцева и в группе «Мастера».



«Мастера» — образовательное медиа для молодых предпринимателей в сфере новой экономики и городского развития реализуется фондом «Креативные практики» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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