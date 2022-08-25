Томский проект по созданию исторического мерча вошел пятерку финалистов «Мастера.Local»
Томский проект «Вглубь», осмысляющий локальную идентичность Томской области, стал финалистом программы для предпринимателей из регионов России «Мастера.Local». После этого автор идеи Елена Ухарцева получила ряд предложений о сотрудничестве.
В программе приняли участие 20 проектов. Больше трёх месяцев организаторы проводили образовательные интенсивы, выбирая лучших. В итоге 5 проектов попали в финал, где победу одержали предприниматели из Ростова-на-Дону, создающие коллекцию одежды «Казачка».
Создатели томского проекта «Вглубь» исследуют образы археологической культуры региона, а затем создают на его базе предметы интерьера, текстиль, посуду, шоперы и часы. Для каждой коллекции будет разрабатываться свой набор продуктов. Он будет меняться в зависимости от дизайнерских решений и эпохи, к которой идет отсылка.
Несмотря на то, что томскому проекту не удалось победить, участие в программе дало толчок для его развития — авторы получили предложения о сотрудничестве, в том числе в составе коллабораций.
«Сейчас с дизайнерами мы работаем над образами Самуськой археологической культуры: сравнили изображения коней на древней керамике с вытянутыми извивающимися языками, которые идентичны изображениям деревянной резьбы на Доме с драконами (Красноармейская 68). А образ дикого гуся, который мы также использовали в своём проекте, как минимум, отсылает нас к местным селькупам, — рассказывает автор проекта Елена Ухарцева. — Параллельно мы работаем и с другими локальными особенностями (элементами деревянной резьбы и др)».
В ближайшее время будет настроена продажа на маркетплейсах, также ведется разработка собственного интернет-магазина. Отслеживать развитие проекта можно на странице Елена Ухарцева и в группе «Мастера».
«Мастера» — образовательное медиа для молодых предпринимателей в сфере новой экономики и городского развития реализуется фондом «Креативные практики» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
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