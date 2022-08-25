Пьяный осетр. Что нужно знать о гастрономическом театре Игоря Шеина в Томске

25 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: «Кухтерин»

В субботу, 3 сентября, известный красноярский гастроэксперт и ресторанный критик Игорь Шеин проведет в Томске гастрономический театр «Купеческий стол». Он состоится в ресторане «Кухтерин».

Гости узнают о старинном томском купеческом столе. Игорь Шеин расскажет о гастрономических традициях XIX — начала XX в. — каким было меню, чем кормили и поили гостей ресторанов, какие продукты предпочитали наши предки.

«Это будет полное погружение в гастрономию. В России система стола выработалась к первой четверти XIX века. Она была настолько совершенна, что сегодня весь мир делает столы a la russe. Но в нашей стране эти правила были забыты с наступлением Советского Союза. На вечере гости получат возможность полностью погрузиться в систему купеческого стола. Я буду подробно комментировать все происходящее, а участники — закреплять полученные знания на практике», — рассказал «Томском Обзору» автор театра Игорь Шеин.

Событие будет построено в форме необычного спектакля. Участников разместят на «сцене», разделенной на два пространства — закусочные столы и обеденная зала. Их будет ждать пять действий, во время которых гости смогут попробовать популярные блюда томского купеческого стола XIX века.

«В пространстве закусочного стола устроим царство водок — их я привезу с собой. Крепкие напитки сделаны по технологии екатерининской эпохи. Здесь зрители будут выпивать водку и закусывать её по определенной внутренней системе. Первый подход — к рыбному закусочному столу. Второй закусочный стол — мясной. Третий подход — к овощным закускам — рыжики, грузди со сметаной, квашеная капуста и т. д. К каждому столу свой напиток. Пока гости будут вкушать, я расскажу подробнее о гастрономии», — пояснил Шеин.

После завершения первого действия, гости пройдут в обеденную залу.

«Как только мы сели — никакой водки и других крепких напитков, только вино. Здесь уже не закусывают, здесь запивают. К каждому блюду — свое вино. Первая перемена — суп, к нему — пирожки. До этого хлеб ни в каком виде не присутствует на столе. К пирожкам — фужер хереса. После чего впервые в Сибири будет подан пьяный осетр на шампанском с шафраном. На вечере я объясню, почему осетр — пьяный», — уточнил Шеин.

Далее наступит межблюдье, в котором гостям подадут шампанское. К игристому напитку будет предложена неожиданная закуска — малосольные и соленые огурцы. По словам Шеина, это шокирующее сочетание отлично работает.

«Потом идет блюдо с соусом: телячья котлета с грибным велюте. Следующее межблюдье — с горячим глинтвейном. И так четыре перемены блюд. Завершит вечер десерт. К нему подадут наливки — так называемые русские ликеры — голубичную, черничную и рябиновую», — рассказал гастроэксперт.

Под каждый такой спектакль меню автором и шеф-поварами ресторанов разрабатывается индивидуально. Блюд, подаваемых на вечерах, нет в стандартных предложениях заведения.

Мероприятие стартует в 19.00 по адресу: пер. Нахановича, 9. Стоимость участия — 6000 рублей, билеты можно купить по ссылке, и там же ознакомиться с полным меню вечера.

Игорь Шеин — гастроархеолог, биохимик, председатель Красноярского винного клуба, исследователь и автор нескольких книг и множества статей, посвященных сибирской гастрономии и ее истории.

Сейчас он продолжает начатую несколько лет назад работу над многотомником «Историко-гастрономический словарь Сибири». Для него написано уже более 1200 статей: «Я понимаю, как много всего потеряно и как много всего было ложно оценено», — говорит Шеин. Он не просто исследует. В тематических постановках для «Гастрономического театра», которые Шеин регулярно организует совместно с шеф-поварами, используют локальные продукты и оживляют старинные подходы. Послушать подкаст издательства «Макушин Медиа» с Игорем Шеиным о сибирском столе можно по ссылке.

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