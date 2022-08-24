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В Томске отремонтировали пешеходный мост через Керепеть

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Подрядчик завершил ремонт пешеходного моста через озеро Керепеть в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие поменяли деревянный настил, который раньше имел сквозные дыры, образовавшиеся от времени, на новое покрытие. Также были благоустроены подходы и лестницы, ведущие к переправе. Здесь оборудовали деревянный тротуар, обновили лестницы, обрезали поросль.

Ранее горожане пожаловались на плачевное состояние моста в районе ул. Усть-Керепеть, в связи с чем и.о. мэра Михаил Ратнер поручил провести ремонт до конца августа.

Фото: пресс-служба мэрии

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