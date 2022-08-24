В Томске отремонтировали пешеходный мост через Керепеть
24 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Подрядчик завершил ремонт пешеходного моста через озеро Керепеть в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.
Рабочие поменяли деревянный настил, который раньше имел сквозные дыры, образовавшиеся от времени, на новое покрытие. Также были благоустроены подходы и лестницы, ведущие к переправе. Здесь оборудовали деревянный тротуар, обновили лестницы, обрезали поросль.
Ранее горожане пожаловались на плачевное состояние моста в районе ул. Усть-Керепеть, в связи с чем и.о. мэра Михаил Ратнер поручил провести ремонт до конца августа.
Фото: пресс-служба мэрии
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».