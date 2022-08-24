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Томские спортсмены по фристайлу проходят подготовку к новому сезону в лагере сборной России

Фристайлисты из Томска готовятся к открытию нового сезона. Спортсмены проходят подготовительные сборы не только в Томске, но и за пределами города. Лучшие фристайлисты отправились на учебно-тренировочные сборы с представителями сборной России.

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Анна Валинтеева, тренер томских спортсменов, рассказала о подготовительном процессе. «Сейчас в Чайковском, в Пермском крае, наши ребята тренируются в составе сборной России. Юля Семенюк и Алиса Брюханова получили приглашение на эти сборы. Для девочек это очень важный вызов, они сделают все возможное, чтобы показать себя и зарекомендовать на отличном уровне. Артем Валинтеев, томский тренер, тоже отправился в Чайковский, для того чтобы заниматься подготовкой спортсменов – не только наших, томских, но и всех остальных ребят, приглашенных в лагерь сборной.

Сейчас на подготовительном этапе наши спортсменки вместе с остальными членами сборной прошли обязательную сдачу нормативов по физподготовке. С гордостью могу сказать, что наши девочки с этим справились достаточно успешно. Томские спортсменки проведут вместе со сборной России сборы до конца. До 29 августа команда будет тренироваться в Чайковском, затем ее ждет вылет в Сочи, где будут проходить занятия с основным коллективом. Также вместе с ними проводят тренировки и другие воспитанники Артема Валинтеева, которые в данный момент являются спортсменами резерва сборной России.

Хочется сказать, что такая практика дает томским спортсменам огромный опыт. Ребята смогут понять, в чем их отличия от участников основной команды сборной России, выделить моменты в подготовке, на которые необходимо сделать больший упор. Очевидно, что это еще и дополнительная квалификация для наших томских тренеров. Объединение со сборной России даст толчок для развития фристайла в нашем регионе, что не может не радовать», – рассказала Валинтеева.

В настоящий момент точные сроки старта нового сезона по фристайлу пока неизвестны. Ориентировочно всероссийские соревнования начнутся в январе 2023 года.

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