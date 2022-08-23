Томичи смогут собрать «Завров» на присоске, сделав покупки в «Пятерочке»

23 августа 2022 / Фото: "Пятерочка"

Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Завры», участники которой могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров на присоске или поиграть в мобильную онлайн-игру про них.

Как уточняют организаторы, для начала сбора фигурок необходимо необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 555 рублей в чеке покупатель получит одного «Завра». Также их можно купить по отдельности за 55 рублей.

Коллекция включает в себя 20 фигурок, 2 из которых редкие — фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas, а ещё 5 со спецэффектами — светящиеся в темноте и блестящие. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования «Завров» с настольной игрой за 299 рублей, а также четыре вида плюшевых игрушек в виде динозавров за 399 рублей.

Также в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. В игре нужно управлять динозаврами: преодолевать различные препятствия, стараться убежать от надвигающего ледника, а по пути — собирать монеты. Игра разбита на несколько уровней, преодолевая которые можно получать призы — дополнительные игровые бустеры, монетки и скидки от «Пятёрочки».

Получить дополнительные «жизни» игрок сможет благодаря совершению покупок в «Пятёрочке» на 555 рублей. Кроме того, за это пользователь будет получать ещё и виртуальных «Завров». Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определённое количество очков в сумме за все забеги.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что „Завры“ тоже понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям — благодаря интересным офферам на скидки за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования — это отличная возможность подарить ребёнку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты», — комментирует Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Акция будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» с 23 августа по 3 октября 2022 года. Более подробную информацию о ней, а также о правилах игры можно узнать на сайте zavry.5ka.ru.

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