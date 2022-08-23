Ралли-рейд «Сила Сибири» прошел под Томском

23 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На прошлой неделе, с 19 по 21 августа, под Томском проходил внедорожный турнир «Сила Сибири». В его рамках состоялись ралли-рейды и парные гонки. Это первые соревнования в России, которые проводились в таком формате, сообщают организаторы.

Мероприятие стартовало с парада техники и автограф-сессии на площадке СК «Гармония». Любой желающий мог сфотографироваться с болидами, посидеть в кабине и пообщаться с гонщиками. Команды спортсменов из Казани и Санкт-Петербурга представили свои каркасные багги — BRP Can-Am Maverick Х3, экипаж из Красноярска «УАЗ» по кличке «Желтый», а томичи — мощные «УРАЛы». Участники любительского ралли приехали на разных машинах –«Нивах», Subaru, Jeep.

Следующие два турнирных дня проходили в формате Кубка России около деревни Березкино. В ралли-рейд отправились 12 экипажей. Гонщики преодолевали извилистый участок с лесополосой, полями, бродами, резкими поворотами и перепадами высот. Как отмечают организаторы, турнир «Сила Сибири» прошел в экспериментальном формате, новом для этой спортивной дисциплины.

«Мы первыми в России в рамках раллийного турнира соединили спортсменов и любителей. Люди на своих авто ехали первый раз согласно всем спортивным законам на зачет Р3К (ралли 3-й категории — прим.ред.). А еще, мы сделали сибирский ралли-рейд ближе к зрителям. Параллельно с заездами по лесу на длинную дистанцию, пока спортивные экипажи были не на виду, на кольцевом треке перед зрителями проходили парные гонки команд на УРАЛах и Р3К. Как только спортсмены вернулись из леса, по их стопам рванули Р3К и Уралы, а они продолжили парные гонки», — рассказал Дмитрий Перетятко, генеральный директор НП «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов».

В спортивном зачете на длинную дистанцию победила команда Nakusi Rasing Team из Санкт-Петербурга. Армен Пузян и Кирилл Шубин проехали трассу за 1 час 4 минуты. А в парной гонке на 4,2 км их обошли Галиевы, Марат и Илсур, из казанской команды TM Teem. Среди любителей на внедорожниках в ралли 3-й категории победа досталась Евгению Грушевскому и Денису Малкову, а на «УРАЛах» — Алексею Луковскому. В парной гонке на «УРАЛах» Алексея обошел Ринат Латыпов. Победителем в зачете R стал экипаж из Красноярска на желтом «УАЗике» под управлением Александра Староватова, КМС по автокроссу, многократного победителя соревнований Красноярского края и СФО. Протокол гонок можно посмотреть на сайте.

Победителям вручили кованные статуэтки «Медвежья лапа», призеры получили кованное «Колесо», медали и сертификаты на топливо от сервиса «Яндекс.Заправка» номиналом 100, 150 и 250 литров.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».