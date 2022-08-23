Томская область в 2023г намерена начать строительство в Томске малого транспортного кольца за 5 млрд рублей

23 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Власти Томской области планируют начать строительство малого транспортного кольца в южной части Томска в 2023 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева.

«С конкурсом на строительство объявимся в этом году, саму стройку начнем уже в следующем», — сказал Баев.

По его словам, в настоящее время идут подготовительные этапы перед началом строительства. В частности, проходит оценка и покупка земельных участков, расположенных на территории будущего строительства. По словам Баева, изъятие этих участков — задача на 2022 год.

Как сообщалось, в 2021 году правительство утвердило Томской области инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей на строительство малого транспортного кольца. В июле 2022 года правительство РФ одобрило заявку Томской области на дополнительное финансирование, выделив 644 млн рублей. Общая стоимость строительства оценивалась в пять млрд рублей.

План построить малое транспортное кольцо появился еще в 2014 году — тогда речь шла о шестиполосной магистрали, которая обогнет Томск, разгрузив центральные улицы. Согласно проекту, первые 5 км дороги являются продолжением введенной в 2021 году развязки в районе 76 км трассы Тайга — Томск.

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