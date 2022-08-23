Томичей приглашают прибраться в «Киномире» перед «мУкОй»

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2022 // Фото: vk.com/muka_artfestival

В четверг, 25 августа, в Томске у здания бывшего кинотеатр «Киномир» пройдет акция «Чистый четверг». В её рамках все желающие смогут поучаствовать в наведении порядка на будущей площадке фестиваля современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства».

«Перед началом монтажа работ художников непосредственно на территории „Киномира“ необходимо провести уборку. Мы хотим подготовить территорию для посещения гостей мероприятия», — сообщают организаторы в группе фестиваля «Вконтакте».

Акция стартует в 12.00 по адресу: по пер. Нахановича, 7. Присоединиться к ней можно в любой момент. Всем желающим организаторы предоставят необходимый инвентарь. Однако, не будет лишним принести мусорные пакеты и перчатки.

Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске по пер. Нахановича, 7. Темой стала «SelfieCity: Камера на себя», которая призвана обратить внимание как на здание кинотеатра, так и на город в целом.

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