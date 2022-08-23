Организаторы томского Street Vision столкнулись с проблемой при согласовании мест для муралов

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2022 // Фото: street.vision

Создание муралов на зданиях Томска в рамках акции «Выход в город 2» может быть частично перенесено на следующий год, сообщают организаторы последнего фестиваля Street Vision.

«Столкнулись с тем, что администрация все эскизы согласовала, а жители и собственники зданий не хотят вообще никаких муралов», — говорится в сообщении.

По словам одного из организаторов фестиваля Ивана Ларионова, сейчас полностью согласованы две работы из десяти.

«Администрация города утвердила все 10 наших муралов. В мэрии нам обозначили определенный порядок действий и мы по нему шли. Сейчас мы на этапе согласования с владельцами, поэтому ещё не все решения собственников у нас на руках, — рассказал „Томскому Обзору“ один из организаторов фестиваля Иван Ларионов. — Будем включать всё своё обаяние и оперировать фактами, что стрит-арт это хорошо, предложенные художники — авторитетны, а эскизы прекрасны!».

Иван также отметил, что если убедить владельцев не получится, то организаторы будут искать другие стены. У команды фестиваля есть собственный реестр поверхностей. Сейчас ребята уже подбирают новые варианты и устанавливают владельцев.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля Street Vision в Томске запланировано создание 10 муралов в разных районах Томска. Реализовывать проект будут приглашенные художники из разных городов страны, в числе которых Саша Блосяк и Павел Orez. Предполагается, что работы будут закончены в сентябре. Томичей могут поддержать создание муралов.

Напомним, Street Vision — это фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры, который проходит в Томске с 2012 года. В этом году он пройдет десятый и заключительный раз. Закрытие Street Vision состоится 17 сентября в Томске и продлится 24 часа, с 10:00 до 10:00. Тема фестиваля — «Только сегодня». Локация — бывший цех завода «МаноТомь» по пр. Комсомольский, 62. Билеты на фестиваль можно пробрести на сайте street.vision.

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