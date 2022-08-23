ТВЭЛ начал испытания оборудования I очереди проекта «Прорыв»

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2022 // Фото: atomsib.ru

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») приступило к испытаниям оборудования модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) в рамках проекта «Прорыв», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу СХК.

«Во время испытаний проводится проверка работоспособности смонтированного оборудования и систем в заданных режимах работы, предусмотренных проектом, программой и методикой. Результатом комплексного опробования оборудования МФР станет подтверждение работоспособности технологических линий по производству тепловыделяющих сборок со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, предназначенным для реактора БРЕСТ-ОД-300», — говорится в сообщении.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, ввод запланирован на первое полугодие 2024 года), АЭС с реактором «БРЕСТ-300» (строительство начато в 2021 году, «Росатом» рассчитывает запустить реактор в 2026–2027 году) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ведется проектирование). Стоимость проекта оценивается в 188 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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