Пьяный водитель без прав устроил гонки на угнанной машине в Томске

23 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Томские полицейские задержали мужчину, устроившего гонки с сотрудниками ДПС на краденом автомобиле, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обратили внимание на движущийся автомобиль, который находился в федеральном розыске. Включив световую и звуковую сигнализацию, при помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться. Но тот проигнорировал требование автоинспекторов и продолжил движение.

Через некоторое время автомобиль удалось блокировать в гаражном кооперативе, но водитель начал движение задним ходом и столкнулся с патрульным автомобилем. После этого гонщик был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что задержанный 31-летний местный житель не имеет права управления транспортным средством, так как ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя автоинспекторы составили шесть административных материалов. Также в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, мужчина подозревается к краже автомашины, на которой он устроил гонки с полицией. Причиненный его действиями ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 («Кража») Уголовного кодекса Российской Федерации. Автомобиль изъят.

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