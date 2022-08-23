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Водолазы подняли утонувшие в Университетском озере Томска утиные домики

Природа, Томские новости, Экология, утки животные помощь кормушки уточки университетское озеро домики Водолазы подняли утонувшие в Университетском озере Томска утиные домики

Участники спортклуба аквалангистов Томского государственного университета «СКАТ» подняли со дна Университетского озера утонувшие домики для уток, сообщает пресс-служба мэрии.

О затоплении в администрацию Кировского района сообщили представители инициативного движения по восстановлению томских родников. Они рассказали, что домики для уток затонули во время шторма и из-за этого утиным семьям негде укрыться от дождя и ветра.

В свою очередь, администрация Кировского района обратилась к проректору ТГУ, который привлек аквалангистов. Они и подняли домики для птиц на поверхность. Жилища для уток были очищены от ила и грязи и вновь установлены на озере.

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