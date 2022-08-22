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Молодой медведь пробежался по Стрежевому

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Жители Стрежевого стали свидетелями забега дикого медведя по городской дороге, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

«Сегодня ночью в город зашел молодой медведь. Он бегал по дороге в районе перекрестка улиц Строителей и Молодежной. Один из водителей посветил на него фарами и медведь убежал обратно в тайгу», — рассказал Истомин.

По его данным, охотники работали на месте и ночью, и в понедельник утром, но медведя уже не нашли.

Единая дежурно-диспетчерская служба Стрежевого утром в понедельник сообщала, что следы медведя видели в районе дач за четвертым микрорайоном и на дачном участке на улице Колтогорская. После этого горадминистрация проинформировала население о том, что охотники не нашли там хищника, но затем ЕДДС сообщила, что медвежьи следы видели в районе дач на 19 км.

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