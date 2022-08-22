Менее 180 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 93 человек. 25 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 135 831 случай заболевания коронавирусом. 132 593 заболевших выздоровели. 881 скончался.
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