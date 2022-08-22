Фильм томского кинорежиссера попал в программу московского кинофестиваля

Короткометражный фильм томского кинорежиссера Елены Суриной «Море» попал в программу 44 Международного московского кинофестиваля. Его покажут в секции «Шот сет», сообщают в телеграм-канале «Томский кинематограф».

Фильм «Море» снят по мотивам рассказов советского российского писателя Фазиля Искандера. Съёмки проходили во Франции: в Антибе и острове Святой Маргариты, где находился долгие годы в заключении «человек в железной маске».

Монтажером ленты выступил Николя Трембасиевич, известный своими работами над фильмами «Перевозчик», «Заложница» и «Фан-Фан Тюльпан». Визуальные эффекты для фильма «Море» сделал тоже томич — Вячеслав Рудченко, участник Сибирских киномастерских.

Уже осталось меньше недели до открытия 44-го Международного московского кинофестиваля, который в этом году проходит не как обычно в апреле, а в конце августа.

Показ фильма Елены Суриной «Море» состоится 28 августа в 17.45 в кинотеатре «Октябрь».

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