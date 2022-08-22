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Томичей приглашают на арт-консервацию

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В среду, 24 августа, в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию» пройдет арт-консервация окон дома по ул. Розы Люксембург, 72б. Мероприятие проводит ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» (юридически оформившееся волонтёрское движение «Том Сойер Фест Томск») совместно с еврейской общиной города.

Руководить росписью окон будут профессиональные томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев, которые неделю назад уже начали работу на объекте. Принять участие в арт-консервации приглашаются все желающие. Гостей ждут лекции от еврейской общины и кошерные блюда. Для детей будет организована развлекательная программа с аниматором.

Мероприятие стартует в 17.00 во дворе дома по адресу: ул. Розы Люксембург, 72б.

Дом на Розочке стал четвёртым в этом году объектом, который расписывают волонтеры ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» в рамках проекта. Всего в 2022 году организаторами запланирована арт-консервация 6 домов. Уже полностью закончены дома на ул. Красноармейской, 77, пер. Николая Островского, 7 и ул. Татарской, 20. Остальные здания планируется расписать в сентябре.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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