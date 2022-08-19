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Более 180 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 181 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 45 человек. 29 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 135 287 случаев заболевания коронавирусом. 132 366 заболевших выздоровели. 880 скончались.

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